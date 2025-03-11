Вильфанд: 11 марта в Москве стало самым теплым днем с начала 2025 года

11 марта стало самым теплым с начала года в Москве. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с агентством «Москва».

Он отметил, что воздух в городе прогрелся до +12,2°C.

Однако, по словам Вильфанда, автомобилистам не стоит торопиться со сменой зимней резины на летнюю. Она не пригодится как минимум до конца марта, утверждает специалист.

По его словам, в рабочие дни на этой неделе москвичей ждет теплая погода. Но уже ночью 15 марта марта похолодает, ожидается около 0°C. Днем потеплеет до +5°C, по области – до +7°C. В ночь на 16 марта похолодает, ожидается температура от -1 до -6°C, а днем будет от +2 до +7°C. Также ожидаются осадки, в том числе местами мокрый снег.

До этого сообщалось, что апрельская погодавернется в Москву после 20 марта. По словам руководителя прогностического центра «Метео» Александр Шувалова, в этот период температура воздуха поднимется до +7...+9°C, а после — до +10...+12°C. Синоптик уточнил, что низкие температуры после этого уже не ожидаются.

Ранее синоптики спрогнозировали москвичам «откат в зиму».