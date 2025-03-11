В Минтрансе сообщили о штатной работе аэропортов Москвы после атаки БПЛА

Аэропорты Москвы и соседних регионов работают в штатном режиме. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса РФ в Telegram-канале.

Согласно заявлению ведомства, утром 11 марта в целях обеспечения безопасности аэропорты Москвы и соседних регионов более четырех часов не принимали и не отправляли рейсы. 83 самолета были перенаправлены на запасные аэродромы — экипажи и авиадиспетчеры оперативно отреагировали на изменение обстановки.

В настоящее время все аэропорты функционируют в обычном режиме, значительных скоплений пассажиров удалось избежать. Воздушные гавани постепенно восстанавливают штатный график работы.

По информации министерства обороны России, в ночь на 11 марта дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 91 дрон над территорией Москвы и Московской области. Массированная атака началась около 4:30 утра, когда средства ПВО ликвидировали шесть БПЛА в Раменском городском округе Московской области. В результате атаки пострадали люди, а дома и автомобили получили повреждения. Столичные аэропорты Шереметьево, Домодедово, Жуковский и Внуково временно приостановили работу, на местах падения обломков работают экстренные службы.

Ранее в Раде раскритиковали массированный удар украинских войск по территории России.