Напавший на одноклассников c ножом в Нижнем Новгороде школьник сбежал

Школьник, напавший с ножом на своих одноклассников в Нижнем Новгороде, сбежал. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По его данным, нападение произошло на уроке русского языка. Посреди урока 14-летний Максим достал из рюкзака нож и ударил им в шею двоих своих сверстников — Костю и Артема. После этого подросток выбежал из класса и скрылся. Пострадавшие школьники доставлены в больницу. По предварительной информации, их жизни ничего не угрожает.

В пресс-службе ГУ МВД России по региону отметили ТАСС, что предполагаемого виновника в нападении на школьников разыскивают сотрудники ОВД.

«Предполагаемого виновника 2010 года рождения разыскивают сотрудники ОВД», — отметил там.

До этого Telegram-канал «Мой Нижний Новгород» сообщил, что два ребенка пострадали во время нападения одного из учащихся. Инцидент произошел в школе №117. На кадрах с места инцидента заметно, как одного из пострадавших выносят из школы. На фото также заметны следы крови в коридорах.

Ранее в Пермском крае подросток принес в школу коктейли Молотова, чтобы сжечь класс.