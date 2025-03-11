Названо количество пострадавших после нападения подростка с ножом в российской школе

Двоим ученикам школы №117 в Нижнем Новгороде понадобилась госпитализация после того, как на них с ножом напал другой подросток. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления министерства внутренних дел РФ, передает ТАСС.

В заявлении отмечается, что в настоящее время сотрудники правоохранительных органов находятся на месте происшествия. Им предстоит выяснить все обстоятельства и причины случившегося.

«Двое четвероклассников госпитализированы», — подчеркнули в ведомстве.

11 марта Telegram-канал «Мой Нижний Новгород» сообщил, что один из учеников школы №117 принес на занятия нож и напал на двух других детей. По предварительным данным, между подростками произошел конфликт.

В результате один пострадавший получил удар в живот, а второй — в шею. Telegram-канал «Осторожно, новости» опубликовал видеозапись с места происшествия, на которой запечатлено, как врачи скорой помощи вместе с полицейскими выносят одного из раненых из здания образовательного учреждения. Мальчика транспортируют с помощью носилок.

Ранее в Пермском крае подросток принес в школу коктейли Молотова, чтобы устроить пожар в классе.