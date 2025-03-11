Суд вынес приговор жителю Крыма, следившему за экс-депутатом Рады

Южный окружной военный суд приговорил жителя Крыма Петра Жицкого, который организовал слежку за бывшим депутатом Верховной рады Олегом Царевым по заданию украинских спецслужб, к 24 годам лишения свободы. Об этом сообщил РИА Новости представитель суда.

Судья признал Жицкого виновным в госизмене, посягательстве на жизнь общественного деятеля, прохождении обучения для террористической деятельности, хранении взрывчатки, изготовлении взрывных устройств, а также в перевозке оружия и боеприпасов.

Первые пять лет осужденный проведет в тюрьме, остальные — в колонии строгого режима. Также суд обязал Жицкого выплатить штраф в размере 800 тысяч рублей.

По данным суда, в 2022 году Жицкий начал сотрудничать со Службой безопасности Украины (СБУ) и по заданию куратора с декабря 2022 года по 26 октября 2023 года наблюдал за Царевым. В этот же период Жицкий определил место, где можно напасть на общественного деятеля.

Вместе с этим Жицкий прошел обучение для террористической деятельности и изготовил взрывное устройство из компонентов, которые забрал в тайнике. Используя данные, собранные Жицким и переданные СБУ, представители иностранной спецслужбы совершили посягательство на жизнь Царева. Последний оказал активное сопротивление и сумел скрыться.

В бывшего депутата Верховной рады дважды выстрелили из огнестрельного оружия, к моменту приезда врачей Царев был без сознания. По информации СМИ, нападение произошло на территории санатория в Ялте, где сейчас живет экс-нардеп Украины. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее прокурор запросил 24 года крымчанину, следившему за экс-депутатом Рады Царевым.