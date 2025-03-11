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Пьяная россиянка катала больного ребенка на авто и попалась

В Казани задержали пьяную мать, которая катала на авто больного ребенка
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МВД России

В Казани сотрудники Госавтоинспекции задержали женщину с признаками алкогольного опьянения, которая управляла автомобилем. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Республике Татарстан.

Инспекторы ДПС остановили «Матиз», за рулем которого находилась 30-летняя женщина, чтобы проверить у нее документы. Прав у женщины не оказалось, она была лишена водительского удостоверения дважды за пьяное вождение. Во время общения сотрудник полиции усомнился в трезвости водителя и предложил ей измерить концентрацию алкоголя в выдыхаемом воздухе, но она отказалась. В отношении нее был составлен административный протокол по статье «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения» КоАП РФ.

Вместе с водителем в салоне находилась ее пятилетняя дочь. Полицейский заметил, что у ребенка жар, девочке вызвали врачей, которые на скорой забрали ее в больницу.

В отношении нарушительницы возбуждено уголовное дело по статье «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость» УК РФ.

В пресс-службе ведомства уточнили, что женщина уснула в патрульной машине, пока инспектор составлял на нее протокол.

Ранее на севере Москвы каршеринг с пьяным водителем влетел в КамАЗ и разбился всмятку.

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