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В Новосибирске молодые люди напали на 12-летнюю девочку-квадробера

В Новосибирске СК проверяет информацию о нападении юношей на квадробера
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Melnikov Dmitriy/Shutterstock/FOTODOM

В Новосибирске следователи организовали проверку после того, как в соцсетях появилась информация о нападении на квадробера. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление СК РФ по региону.

По данным местных СМИ, инцидент произошел около «Сибирь Арены». Несколько подростков поймали 12-летнюю девочку-квадробера и повалили на землю, после чего надели наручники.

«Затем появилась информация, что нападение было просто инсценировано и девочка не пострадала», – сообщается в публикации.

Несмотря на это заявление, сотрудники Следственного комитета выясняют все обстоятельства произошедшего и устанавливают причастных лиц.

До этого в Якутске из кафе выгнали девушку-квадробера. По данным местных СМИ, депутат пришел в одну из кофеен с супругой, и, когда она ушла в туалет, заметил рядом девушку, изображавшую кошку. Квадробер рычала и подкрадывалась к людям за столиками, в том числе и к нему. Позже девушку попросили покинуть заведение.

Ранее актриса Яна Поплавская заявила, что шоу «Маска» пропагандирует квадробинг.

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