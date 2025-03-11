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Запущено движение электропоездов по первому-второму пути из Домодедово на Москву

Власти обещали восстановить движение поездов в Домодедово в течение 40 минут
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Михаил Воскресенский/РИА Новости

Движение поездов по железнодорожной станции Домодедово в сторону Москвы и области восстановят в течение 40 минут. Об этом сообщила глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева в своем Telegram-канале.

Она рассказала, что в данный момент запущено движение электропоездов по первому-второму пути на Москву.

«В течение 40 минут движение поездов будет полностью восстановлено», — написала Хрусталева.

Глава округа призвала водителей помочь другим гражданам добраться до работы или дома, пока движение поездов по железной дороге не будет восстановлено в полном объеме.

До этого она сообщала об остановке движения поездов через железнодорожную станцию Домодедово после атаки украинских беспилотников на регион. Для обеспечения безопасности были также введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту.

В результате падения обломков БПЛА повреждения получила железнодорожная инфраструктура на станции, рассказали в «Московской железной дороге».

Ранее сообщалось, что кровля многоэтажки в Москве получила повреждения после падения обломков сбитого дрона.

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