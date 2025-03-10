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«Бил между ног»: мужчина набросился на сына за отказ кататься с ним на лыжах

В Германии турист ударил сына между ног за отказ кататься с ним на лыжах
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Michaela Rehle/Reuters

В Германии конфликт между 50-летним туристом и его 16-летним сыном на одном из горнолыжных курортов стал предметом разбирательства правоохранительных органов. Об этом сообщает немецкая газета Bild.

По информации издания, инцидент произошел на курорте в общине Грайнау (Бавария). Мужчина, приехавший из Нидерландов на отдых с сыном, пытался уговорить подростка составить ему компанию на склоне. Когда сын наотрез отказался сопровождать родителя, тот разозлился и набросился на него с кулаками. Мужчина схватил юношу за горло и ударил его ногой между ног. С легкими травмами подростка доставили в местную больницу.

В деле разбирается полиция, решается вопрос об изъятии несовершеннолетнего у агрессивного отца.

До этого в Нижегородской области родители избивали приемного сына деревянным прутом.

Ранее в США окунавшего дочь в кипяток мужчину отправили в тюрьму на 50 лет.

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