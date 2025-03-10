На Урале развращавшему мальчиков мужчине дали 17 лет колонии

В Челябинске решением областного суда 35-летнего мужчину, обвиняемого в преступлении против половой неприкосновенности детей, отправили в колонию строгого режима на 17 лет. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

Согласно материалам дела, мужчина совершил противоправные действия в 2022 и 2023 годах, его задержали в ноябре 2023 года, и с тех пор он находился под стражей. Как стало известно URA.ru, в суде была доказана причастность к нескольким преступлениям. В обоих случаях злоумышленник заманивал детей к себе домой. В первом случае его жертвой стал школьник, которого педофил пригласил в квартиру под предлогом помощи по хозяйству. После совершения преступления челябинец шантажировал ребенка тем, что расскажет об их связи.

Второй доказанный эпизод произошел незадолго до задержания. Мужчина познакомился на детской площадке с двумя мальчиками и пригласил их к себе домой, пообещав сладости. Оказавшись с детьми в квартире, педофил принялся трогать их. Мальчики рассказали о случившемся родителям, те наведались к преступнику и вызвали полицию.

Ранее в Татарстане педофил надругался над пятью детьми и шантажировал их.