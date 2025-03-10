Трое россиян похитили выделенные на детские сады 80 млн рублей

В отношении трех московских предпринимателей, подозреваемых в хищении 80 млн рублей, возбудили уголовное дело. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на МВД РФ.

Отмечается, что злоумышленники намеревались похитить деньги, выделенные из бюджета на закупку оборудования и мебели для детских садов Нижнего Новгорода.

В декабре 2021 года они выиграли тендер и заключили контракт с администрацией Нижнего Новгорода. Согласно договору, они должны были поставить мебель и оборудование в девять дошкольных учреждений. Получив полную предоплату, москвичи оснастили один детский сад. Еще пять дошкольных учреждений получили часть оборудования, и три детсада не получили ничего.

В ходе проверки стражи порядка установили, что бизнесмены не закупили все оборудование, а часть денег похитили.

Всем троим предъявили обвинение, один из них вернул один миллион рублей в счет погашения ущерба.

До этого Кировский районный суд Уфы признал вину экс-гендиректора АНО «Центр стратегического развития науки, высшего образования и инноваций РБ» (Центр науки) Руслана Казыханова. Его судили по статьям о мошенничестве в особо крупном размере и подделке документа.

Ранее заместителя главы компании-подрядчика министерства обороны РФ обвинили в хищении более 400 млн рублей.