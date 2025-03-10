В Госдуме предложили ввести «уголовку» за нападение на сотрудников экстренных служб

Депутат Госдумы Сергей Колунов направил обращение в МВД России с предложением ввести уголовную ответственность за нападение на сотрудников экстренных служб во время их работы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.

«Прошу Вас предоставить позицию министерства внутренних дел РФ по данному вопросу и оказать содействие в нормативном закреплении данных инициатив», — цитирует документ агентство.

В обращении также говорится, что в России число случаев нападения на сотрудников экстренных служб резко возросло.

Кроме того, по словам Колунова, в 2019 году была введена статья 124.1 УК РФ о воспрепятствованию оказания медицинской помощи. Но вместе с тем жизнь и здоровье медицинских работников статья не охраняет.

Парламентарий выразил мнение, что внесение изменений в законодательство поспособствует защите граждан от преступных действий третьих лиц и снизит уровень преступлений в этой сфере.

В январе этого года рецидивист напал на фельдшера скорой помощи в Подмосковье. 30-летний местный житель обратился за помощью, заявив, что его матери стало плохо. Когда приехавшие на вызов медики выполняли свою работу, сын пациентки повел себя неадекватно.

Ранее российский фельдшер получил травму живота, осматривая пьяного пациента на улице.