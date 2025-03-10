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Доктор Мясников раскрыл причины и последствия снижения тестостерона

Доктор Мясников: падение тестостерона приводит к депрессии и хроническим болезням
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txking/Shutterstock/FOTODOM

Тестостерон – это один из важнейших гормонов для организма, снижение которого чревато развитием депрессии, других хронических заболеваний, потерей мышечной и костной ткани. К его падению в организме может привести неправильный образ жизни, рассказал заслуженный врач России, телеведущий Александр Мясников Общественной Службе Новостей.

«Абсолютное заблуждение, что тестостерон нужен для того, чтобы драться за добычу и самок. Это один из важнейших гормонов, который регулирует сотни функций нашего организма», — отметил врач.

При нехватке тестостерона могут развиться остеопороз и болезни эндокринных желез. Однако людям без симптомов гипогонадизма даже при низком тестостероне добавлять его не нужно, а если все-таки это рекомендовано, то следует делать все осторожно, отметил Мясников. Он напомнил, что любое вещество может стать как лекарством, так и ядом при разных дозировках. Важно не воспринимать тестостерон как «игрушку альфа-самцов», а понимать, что это жизненно необходимый гормон, добавил врач.

Лучше всего стимулировать выработку тестостерона образом жизни, считает Мясников. По его словам, к снижению гормона приводит именно переедание и недостаток физических нагрузок. Что касается добавок, то назначать себе гормон самостоятельно нельзя – важно сначала сдать анализы и проконсультироваться с врачом, заключил специалист.

До этого врач-терапевт Людмила Лапа предупредила, что потеря мышечной массы, усталость и депрессивные состояния могут указывать на падение уровня тестостерона у мужчин. Она отметила, что резкое снижение главного мужского гормона может быть связано с такими заболеваниями, как диабет и гипертиреоз, а также с образом жизни и психоэмоциональным состоянием.

Ранее ученые развеяли миф о мужском половом гормоне тестостероне.

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