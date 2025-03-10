В России утвердили индексацию социальных пенсий с 1 апреля

Социальные пенсии будут проиндексированы с 1 апреля на 14,75%. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передает ТАСС.

«Подготовлено постановление, согласно которому с 1 апреля на более чем 14,5% увеличатся социальные пенсии в соответствии с темпами роста величины прожиточного минимума», — сказал он.

По словам Мишустина, поддержку получат граждане с инвалидностью, потерявшие кормильца, а также люди, у которых нет трудового стажа или его недостаточно для назначения страховой пенсии.

Постановление об индексации социальных пенсий уже подписано, следует из сообщения кабмина.

Накануне член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала, что при более низком региональном прожиточном минимуме доплата будет производиться из федерального бюджета. При этом если показатель в регионе выше, то пенсию будут доплачивать из регионального бюджета, отметила парламентарий.

7 марта Бессараб сообщила, что в России с 1 апреля также удвоят фиксированную выплату тем, кто в марте отпразднует 80-летний юбилей и оформит инвалидность I группы. Депутат напомнила, что социальные выплаты бывают трех видов — по старости, инвалидности или потере кормильца.

Ранее в Госдуме назвали средний размер военной пенсии после индексации.