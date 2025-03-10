На работу в России привлекли мигрантов из Мьянмы

«Ведомости»: на работу в минимум два региона РФ привлекли мигрантов из Мьянмы

Как минимум два региона России впервые привлекли на работу на местных предприятиях квалифицированных работников из Мьянмы. Речь идет о Приморском крае и Амурской области, пишет газета «Ведомости».

Как рассказал изданию президент Общества дружбы и сотрудничества с Республикой Союз Мьянма Анатолий Булочников, РФ и эта азиатская страна заинтересованы в сотрудничестве в области трудовой миграции. По его словам, от российских компаний уже есть запросы на специалистов-бирманцев. Представители компаний неоднократно просили общество посодействовать организации приглашений рабочих из Мьянмы, по большей части — на строительство крупных объектов и для работы на промышленных предприятиях, заявил Булочников.

6 марта Минтруд и министерство информации Мьянмы сообщили, что 24 местных специалиста уже отправились на работу в Россию «в рамках пилотного проекта». Эту информацию газете подтвердил представитель российской компании по подбору персонала «Интруд». По его словам, этот процесс начался в 2024 году: 24 сварщика приехали в Приморский край, еще 30 человек прибудут «в ближайшие месяцы».

Специалисты из Мьянмы работают на стройках в Амурской области, заявили 7 марта в минстрое региона.

4 марта глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников заявил во время своего выступления в Госдуме, что власти РФ для решения проблемы дефицита кадров должны заняться поиском новых стран, откуда можно было бы привлекать трудовых мигрантов.

По его словам, не стоит бояться привлекать рабочую силу из-за рубежа. Министр подчеркнул, что мигрантов используют все развитые страны, а другие страны «активно, сознательно экспортируют свои трудовые ресурсы».

Решетников призвал не зацикливаться на привычных российским работодателям направлениях трудовой миграции. Он предложил в этой связи обратить внимание, например, на Мьянму. По словам министра, численность этой азиатской страны — 55 млн человек, из которых 6 млн человек — трудовые мигранты, которые уехали на работу в другие государства.

Ранее в Госдуме рассказали о «вычистке наших городов и улиц» от нелегальных мигрантов.