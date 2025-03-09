В Уфе девушка захотела остановить выпадение волос и начала лысеть

В Уфе девушка захотела остановить выпадение волос с помощью мезотерапии и была госпитализирована с заражением крови, после чего начала лысеть. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

29-летней девушке сделали инъекции с витаминами и гиалуроновой кислотой в клинике «Тоник». Предполагалось, что таким образом трихологи должны были помочь ей омолодить кожу головы и укрепить корни волос. После процедуры у девушки поднялась высокая температура, началась головная боль, а в коже головы появилось чувство жжения. Из-за того, что симптомы не спадали, девушку положили в больницу на восемь дней.

Сейчас волосяной покров пострадавшей стремительно сокращается, при этом из клиники не поступило ни извинений, ни компенсации. Девушка подала заявление о несоответствующих требованиям безопасности услугам в Следственный комитет России.

До этого сообщалось, что в США парень 4 года отращивал волосы на парик для девушки с алопецией.

Ранее ученые обнаружили, что пластырь с микроиглами помог мышам с алопецией отрастить волосы.