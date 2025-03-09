В Пензенской области мужчина жестоко избил подростка на парковке и тащил его к себе домой

В Пензенской области подросток попал в больницу после конфликта на парковке

В городе Заречном Пензенской области мужчина жестоко избил школьника на парковке, мальчик госпитализирован с переломами. Об этом сообщает портал Penzainform.

Инцидент произошел на парковке около торгового центра «Универмаг». По словам очевидцев, подростки случайно попали снежком в автомобиль.

«Мужчина вышел, догнал ребенка около «Универмага», стал кидать его, избивать, потащил домой в квартиру. Все это время ребенок кричал. Прохожая, спасибо ей большое, бежала рядом, просила взрослых мужиков помочь отбить ребенка, никто не отреагировал», — рассказала одна из свидетельниц произошедшего в социальных сетях.

Избитый мальчик госпитализирован с переломами. По факту произошедшего глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. Обстоятельства произошедшего устанавливают следователи.

Ранее в Иркутской области таксист-инвалид попал в реанимацию после избиения группой мужчин.