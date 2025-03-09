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В Березниках на ребенка упала глыба льда с крыши дома

В Пермском крае ребенок получил травмы после падения глыбы льда с крыши дома
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Depositphotos

В Березниках наледь с крыши дома обрушилась на ребенка, который стоял у подъезда вместе с родителями. Об этом сообщает СУ СК РФ по Пермскому краю.

Инцидент произошел 8 марта. Ребенок стоял около подъезда вместе с родителями, когда ему на голову упала наледь. Несовершеннолетний получил ссадины и ушибы лица, ему потребовалась медицинская помощь.

Госпитализация пострадавшему не потребовалась. По факту произошедшего доследственную проверку проводит региональный СК.

До этого сообщалось, что в Самаре устанавливаются обстоятельства травмирования школьника, на голову которому упала наледь с крыши жилого дома. Девятилетний школьник выходил из подъезда многоэтажки вместе с отцом, на голову ребенку упала глыба льда. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь, его госпитализировали с травмой головы.

Ранее в Южно-Сахалинске глыба льда упала на подростка.

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