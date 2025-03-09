Вильфанд назвал причину потепления в европейской части России

Отсутствие снега привело к потеплению на территории европейской части России на 3-4°C. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с РИА Новости.

«Отсутствие снега — это фактор, который способствует тому, что температура высокая», — отметил он.

По словам синоптика, при снежном покрове температура воздуха была бы на 3-4°C ниже, чем в настоящее время.

Накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что метеостанция ВДНХ в Москве зафиксировала 8 марта температурный рекорд — воздух прогрелся до +10,1°C. Прежний рекорд удерживало 8 марта 2020 года, когда термометры показывали +8,6°C, уточнил он.

До этого Вильфанд рассказал, что зима периода 2024–2025 заняла второе место по теплу за всю историю наблюдений за погодой в России. Первое место по теплу занимает зимний период 2019–2020 годов. Тогда средняя температура оказалась выше нуля, что считается уникальным явлением, добавил синоптик.

Ранее синоптик предупредил о «летней» температуре в южных регионах России.