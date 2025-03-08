Депутат Госдумы Романов поздравил петербурженок с Международным женским днем

Депутат Романов: каждая весна начинается с поздравления прекрасных дам

Депутат Государственной думы ФС РФ от Санкт-Петербурга, член фракции «Единая Россия» Михаил Романов поздравил петербурженок с Международным женским днем. Поздравление опубликовано в Telegram-канале депутата.

«Каждая весна начинается с поздравлений в ваш адрес, потому что своей красотой, лаской, нежностью и теплом вы, как весеннее солнце, согреваете нашу жизнь, делаете ее добрее и счастливее», — написал Романов.

Он добавил, что России покровительствует Богородица, и это отражено в цветах государственного флага.

«Белый цвет означает чистоту, синий символизирует надежду, упование на соединение горнего и дольнего, а красный цвет – пасхальный, его трактуют как торжество жизни и жертвенной любви», — отметил депутат.

Также Романов подчеркнул, что в «в годы военного лихолетья мы все обращаемся к образу Родины-Матери».

«Сегодня, когда наша страна вновь вынуждена защищать свои суверенитет и свободу, когда в зоне СВО наши бойцы сражаются за независимость нашей Отчизны, тысячи матерей, жен, сестер, подруг, дочерей через тысячи километров шлют российским воинам свои любовь, веру и надежду», — добавил Романов.

Также он пожелал женщинам здоровья, благополучия, море цветов и улыбок.