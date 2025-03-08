Волонтеры поздравили жительниц Курска с 8 Марта

В Курске прошла акция «Вам, любимые!» в честь Международного женского дня

В Курске в 5-й раз прошла всероссийская акция «Вам, любимые!», в рамках которой волонтеры «Добро.Центра» поздравляли женщин с 8 Марта, сообщает пресс-служба «Молодой Гвардии Единой России» (МГЕР).

Волонтеры вручали цветы в трамвае по маршруту №1 и на Театральной площади Курска.

Также к акции присоединились волонтеры МГЕР.

Как отметил руководитель регионального отделения МГЕР Александр Новиков, главное, чтобы у женщин всегда сияли глаза от счастья.

«Желаем всем жительницам области весеннего настроения, чтобы каждый день их жизни был наполнен любовью и уважением, теплом и заботой близких», — сказал он.