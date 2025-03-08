Синоптик предупредил о «летней» температуре в южных регионах России

Вильфанд: на юге РФ резко растет температура, к середине недели будет до +24°C

Днем в регионах юга европейской части России ожидается резкое повышение температуры. Об этом предупредил в беседе с ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, в Краснодарском крае уже в эти выходные ожидается +14-16°C. Затем значения будут повышаться, а в среду на следующей неделе они могут составить плюс +20-24°C.

«Тут уже не весенний, а уже такой летний период начинается», — пояснил он.

По словам Вильфанда, даже ночью температура будет около +8-10°C. Однако в дальнейшем не исключено похолодание, отметил он. Эксперт добавил, что снег полностью растаял в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах.

По его словам, температура 2-4°C выше нормы отмечается на севере Европейской России. В Петербурге на выходных температура покажет +6-7°C, затем в начале недели ожидается похолодание — по ночам столбик термометра будет показывать до -3°C. Тем не менее такая температура выше нормы для этого региона для начала марта, заключил он.

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