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В Ростове в дореволюционном жилом доме локализовали пожар на площади 300 квадратов

В Ростове-на-Дону в жилом доме локализовали пожар на площади 300 квадратов

В жилом доме в центре Ростова-на-Дону локализовали крупный пожар на площади 300 квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону в Telegram-канале.

«В 16:10 мск локализация на 300 квадратных метрах», — говорится в сообщении.

Информация о возгорании в доме 1914 года постройки на улице Обороны, 81 поступила в 15:02 мск. В ведомстве уточнили, что загорелся чердак трехэтажного здания. В тушении огня задействовано 26 сотрудников МЧС и восемь спецмашин. Эвакуация жильцов не потребовалась.

5 марта сотрудники МЧС тушили пожар в квартире одного из домов на Судостроительной улице в Красноярске. Сообщается, что бабушка маленького мальчика вышла в магазин на 10 минут, в это время ребенок нашел зажигалку и решил поиграть с ней на диване.

В результате произошло возгорание. Огонь охватил площадь 10 квадратных метров. В тушении участвовали 15 спасателей и пять единиц спецтехники. Спасти мальчика не удалось.

Ранее во время пожара в Пскове спасли пять человек.

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