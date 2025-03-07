В Ростове-на-Дону локализовали крупный пожар

Сотрудники МЧС России локализовали крупный пожар в центре Ростова-на-Дону. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«Сегодня в 15:02 загорелся чердак трехэтажного жилого дома дореволюционной постройки на улице Обороны», — говорится в сообщении.

В ликвидации возгорания было задействовано 26 сотрудников МЧС на 8 спецмашинах.

В 16:10 огонь удалось локализовать на 300 квадратных метрах.

Осенью прошлого года в Ростове-на-Дону на площади 200 квадратных метров потушили пожар в цеху по производству металлопластиковых окон. Днем в субботу, 19 октября, сообщалось, что в промзоне Ростова-на-Дону произошел взрыв. По данным местных Telegram-каналов, взрыв произошел на территории машиностроительного завода, расположенного в западном жилом массиве города. На месте происшествия наблюдались клубы черного дыма.

Ранее в Аксае Ростовской области загорелся склад со стройматериалами.