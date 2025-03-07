Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Ростове-на-Дону локализовали крупный пожар

МЧС: в Ростове-на-Дону локализовали крупный пожар

Сотрудники МЧС России локализовали крупный пожар в центре Ростова-на-Дону. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«Сегодня в 15:02 загорелся чердак трехэтажного жилого дома дореволюционной постройки на улице Обороны», — говорится в сообщении.

В ликвидации возгорания было задействовано 26 сотрудников МЧС на 8 спецмашинах.

В 16:10 огонь удалось локализовать на 300 квадратных метрах.

Осенью прошлого года в Ростове-на-Дону на площади 200 квадратных метров потушили пожар в цеху по производству металлопластиковых окон. Днем в субботу, 19 октября, сообщалось, что в промзоне Ростова-на-Дону произошел взрыв. По данным местных Telegram-каналов, взрыв произошел на территории машиностроительного завода, расположенного в западном жилом массиве города. На месте происшествия наблюдались клубы черного дыма.

Ранее в Аксае Ростовской области загорелся склад со стройматериалами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами