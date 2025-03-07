Путин поддержал идею международного конкурса дизайна адаптивной одежды

Президент РФ Владимир Путин поддержал идею фонда «Защитники Отечества» провести международный конкурс дизайна адаптивной одежды «На крыльях». Об этом сообщили в пресс-службе фонда.
Вопрос обсуждался на встрече главы государства с сотрудницами фонда в Едином центре поддержки участников специальной военной операции.
Статс-секретарь — заместитель министра обороны России, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева отметила, что современная ситуация требует качественно новых подходов к программам реабилитации для участников СВО.
По ее словам, в стране необходимо создавать экосистему реабилитации, включающую не только технические средства, но и адаптацию повседневной одежды.
«Иногда приходишь на встречу с героем, видишь — сидит молодой парень, красивый, протезы хорошие, одежда нарядная, а рукав у кофты разрезан, потому что протез в него не вставить. А человеку нужно ходить на работу, заниматься спортом», — пояснила глава фонда.
Анна Цивилева подчеркнула, что 60% ветеранов остаются служить в Вооруженных Силах, и им нужна форма.
«Если бы мы могли выдавать нашим героям вместе с техническими средствами реабилитации хотя бы первичный комплект хорошей, качественной адаптивной одежды, это бы очень помогло», — отметила статс-секретарь оборонного ведомства.
Одним из путей решения создания экосистемы реабилитации в фонде называют конкурсное движение, призванное объединить участников рынка адаптивной одежды — от системообразующих игроков рынка одежды с собственным ретейлом до небольших ателье и самозанятых, а также и самих потребителей.
Одежда должна учитывать большой объем специфических требований к удобству, функциональности и образу жизни, убеждены в организации.
Конкурс дизайна адаптивной одежды «На крыльях» будет способствовать развитию рынка, поиску новых идей и технологий в области дизайна, мотивировать отечественных производителей на создание специализированных моделей.
Победители конкурса объявят на Петербургском международном экономическом форуме.