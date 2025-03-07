Россиян предупредили о мошеннической схеме с доставкой цветов на 8 Марта

Мошенники в преддверии 8 Марта начали активно использовать новую схему обмана, связанную с праздником. Они звонят своим жертвам и сообщают о якобы заказанной на их имя доставке цветов, выдавая себя либо за курьеров, либо за сотрудников флористического магазина, предупредил в беседе с RT член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

Во время праздников бдительность людей снижается, многие из них ожидают получения подарков, в связи с чем легко идут на контакт с преступниками. Мошенники, выясняя адрес жертвы, присылают ей SMS с кодом и просят его продиктовать якобы для подтверждения доставки.

«На самом деле этот код является кодом авторизации для входа в личный кабинет на портале «Госуслуги», банковского приложения или другой важной онлайн-платформы», — отметил депутат.

В зависимости от целей, мошенники могут менять эту схему и либо действовать от лица крупных торговых сетей, либо выдавать себя за курьеров ценных посылок от близких. Сами уловки могут быть более ухищренными – например, сначала они присылают жертве сообщение о заказе на ее имя, а после звонят, ссылаясь на него.

Немкин призвал помнить, что курьеры и магазины никогда не просят прислать коды подтверждения из SMS, поэтому при получении подобных звонков нужно прерывать общение и уточнять детали либо в самом магазине, либо у близких. Ни в коем случае нельзя сообщать посторонним адрес проживания, даже если они ссылаются на доставку неожиданных посылок, подчеркнул парламентарий.

Также он призвал помнить о важности установки двухфакторной аутентификации и посоветовал следить за тем, не входил ли кто-то в личный кабинет и профиль. Это позволит оперативно обнаружить подозрительную активность и предотвратить взломы страницы, заключил Немкин.

В МВД РФ до этого сообщили, что перед 8 Марта мошенники начали создавать поддельные цветочные онлайн-магазины, чаще всего в запрещенных в РФ соцсетях. Россиянам порекомендовали обращать внимание на дату регистрации сайта или аккаунта в соцсетях. Если домен или профиль зарегистрирован недавно – в последние недели или месяцы – это должно насторожить. Безопаснее выбирать магазины, которые работают на рынке не первый год.

Ранее россиянам рассказали о видах мошенничества перед 8 марта.