Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Кубани задержали чиновницу, связанную со сбежавшим из России бизнесменом

РЕН ТВ: на Кубани задержали замглавы управления по госохране культурных объектов
close
Global Look Press

На Кубани задержали замглавы управления по государственной охране культурных объектов Нателлу Бирюкову. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

По данным телеканала, она была связана со сбежавшим из России бизнесменом Вигеном Саркисяном. Сейчас прокуратура ведет работу по изъятию у него нажитого преступным путем имущества.

Бирюкову подозревают в систематическом злоупотреблении должностными полномочиями при махинациях с земельными участками, принадлежащими к объектам культурного наследия.

Имущество Вигена Саркисяна и его племянника Самвела Саркисова было арестовано в 2024 году, о чем пишет «Момент истины». У Саркисяна и его подельников арестовали имущество на 5,7 млрд рублей, нажитых благодаря незаконному отчуждению земель Хостинского теплично-парникового хозяйства.

Ранее в Краснодарском крае задержали замначальника ГУМЧС.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами