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В Петербурге мужчина спустя 18 лет после пропажи сам пришел в полицию

В Петербурге задержали пропавшего 18 лет назад мужчину
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Shutterstock

В Петербурге мужчину нашли живым спустя 18 лет после того, как он пропал. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, в 2007 году 14-летний школьник пошел гулять, но домой не вернулся. Спустя некоторое время после поисков его объявили пропавшим без вести.

Накануне мужчина пришел в паспортный стол. Предположительно, ему нужно было поменять документы. На месте его задержали правоохранители.

По данным 78.ru, молодого человека некоторое время назад объявили в розыск.

До этого в Ленобласти мужчину задержали спустя десять лет после пропажи его супруги. По данным местных СМИ, в мае 2014 года муж пришел в полицию и заявил о пропаже возлюбленной, которая была на восьмом месяце беременности. Тогда женщину не нашли.

Как полагают следователи, после родительского собрания мужчина встретил супругу, но по пути домой между ними произошел конфликт, и он ударил пострадавшую ножом в сердце. Позже мужчина спрятал жену в лесу.

Ранее братья встретились спустя несколько лет, попав в один полицейский участок.

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