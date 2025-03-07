В Госдуму внесут проект частичной амнистии женщин

Депутаты Госдумы от ЛДПР внесут в нижнюю палату парламента проект постановления о частичной амнистии женщин, находящихся в исправительных учреждениях. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно документу, от наказания предлагается освободить женщин, которые были впервые приговорены к лишению свободы за преступления ненасильственного характера. Исключением станут осужденные по статьям о наркотических и психотропных веществах или их аналогам.

«Освободить от наказания женщин, не подпадающих под действие пункта 2, осужденных за умышленные преступления к лишению свободы на срок до пяти лет включительно, — отбывших не менее одной трети назначенного срока наказания, свыше пяти и до десяти лет, — отбывших не менее половины назначенного срока наказания», — говорится в проекте постановления.

Помимо этого, депутаты предлагают сократить срок лишения свободы на треть для женщин, которые были приговорены на срок более пяти лет за преступления, совершенные по неосторожности.

В январе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что в Кремле прорабатывают возможность амнистировать некоторых осужденных женщин. По его словам, власти рассматривают методы и изыскивают юридические формы для решения этого вопроса.

Ранее в Госдуму внесли проект амнистии по случаю 80-летия Победы.