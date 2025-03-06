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Неизвестные устроили погром в пекарне в центре Петербурга

78.ru: в центре Петербурга неизвестные устроили погром в пекарне
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Unsplash

В центре Петербурга хулиганы разгромили пекарню. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

Инцидент произошел 6 марта неподалеку от станции метро «Садовая» на Гороховой улице. В располагающуюся там пекарню ворвались несколько неизвестных, которые стали приставать к посетителям, а затем устроили в заведении погром и разбили витрину.

Когда дебоширов попытались успокоить, они применили перцовый баллончик. После этого в фасад здания врезался красный автомобиль Solaris. В результате случившегося никто не пострадал.

До этого в Петербурге посетитель разделся в книжном магазине и устроил дебош. В результате мужчину задержали приехавшие на место сотрудники Росгвардии и передали полицейским. В торговой точке оказались сломаны шкаф, прилавок и витрина.

Ранее мужчина пробрался в торговой центр ночью и затопил магазины из пожарного рукава.

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