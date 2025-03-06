Трехлетний мальчик, выбежавший под машину в Петербурге, попал в больницу

В Петербурге трехлетний мальчик, выбежавший под машину, попал в больницу

В Петербурге маленький ребенок, который выбежал прямо под машину, попал в больницу. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Трехлетнего мальчика доставили в медицинское учреждение. Его состояние оценили как среднетяжелое. Сотрудники правоохранительных органов начали проверку по факту случившегося.

Инцидент произошел на Херсонской улице. Трехлетний мальчик внезапно выбежал прямо на дорогу на глазах у взрослого сопровождающего, который попытался схватить ребенка, но не успел. Малолетнего сбила проезжавшая мимо машина. На кадрах с места случившегося видно, как мужчина держит ребенка на руках.

До этого в Уфе таксист на автомобиле Kia Rio сбил ребенка на пешеходном переходе, когда тот начал бежать. Малолетний от удара отлетел на несколько метров.

Ранее в Петербурге мужчину толкнули под троллейбус во время конфликта.