Путин заявил, что России приходится жить в боевых условиях

Российской Федерации приходится жить в условиях боевых действий. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с сотрудниками и подопечными фонда «Защитники Отечества», пишет РИА Новости.

«И ранения, и потери — все это связано с боевыми действиями. Все это условия, в которых нам приходится сегодня жить и укреплять нашу страну», — отметил он.

В конце января Путин заявил, что Россия в плане украинского урегулирования будет отстаивать интересы российского народа, в этом цель и смысл самой специальной военной операции. В рамках урегулирования конфликта необходимо достичь достижения долгосрочного мира на основе уважения законных интересов всех людей, проживающих в регионе, добавил он.

Глава государства подчеркивал, что Россия должна добиваться своих целей в ходе специальной военной операции на Украине. Также Путин обратил внимание на то, что опыт СВО должен учитываться при определении приоритетных направлений для развития российского оборонно-промышленного комплекса, а также отечественного оружия и техники, тактики их использования.

Ранее Путин назвал участников спецоперации «своими ребятами».