Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин заявил, что России приходится жить в боевых условиях

Путин сообщил, что России приходится жить в условиях боевых действий
close
Александр Казаков/РИА Новости

Российской Федерации приходится жить в условиях боевых действий. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с сотрудниками и подопечными фонда «Защитники Отечества», пишет РИА Новости.

«И ранения, и потери — все это связано с боевыми действиями. Все это условия, в которых нам приходится сегодня жить и укреплять нашу страну», — отметил он.

В конце января Путин заявил, что Россия в плане украинского урегулирования будет отстаивать интересы российского народа, в этом цель и смысл самой специальной военной операции. В рамках урегулирования конфликта необходимо достичь достижения долгосрочного мира на основе уважения законных интересов всех людей, проживающих в регионе, добавил он.

Глава государства подчеркивал, что Россия должна добиваться своих целей в ходе специальной военной операции на Украине. Также Путин обратил внимание на то, что опыт СВО должен учитываться при определении приоритетных направлений для развития российского оборонно-промышленного комплекса, а также отечественного оружия и техники, тактики их использования.

Ранее Путин назвал участников спецоперации «своими ребятами».

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами