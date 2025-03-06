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Российские врачи удалили у пациентки 20 миом

В Татарстане врачи удалили у женщины 20 миом
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Freepik.com

В Татарстане врачи удалили у 39-летней пациентки 20 миом. Об этом сообщает РКБ Татарстана.

Женщина, которой около девяти лет назад уже удаляли шесть миом, вновь поступила в больницу. У нее обнаружили большое количество миоматозных узлов, а также кисту. Специалисты во время обследования отметили, что на фоне такого количества новообразований практически не было видно матку, и, скорее всего, ее придется удалить.

Однако врачи медицинского учреждения приняли решение обойтись без удаления. Они на протяжении двух с половиной часов оперировали пациентку и удаляли узлы с шеечным и перешеечным расположением. В результате они удалили 20 миом и сохранили матку женщины.

Пациентка уже вернулась домой, у нее хорошее самочувствие. Россиянка также избавилась от боли в пояснице, которые беспокоили ее в последнее время.

Ранее российские врачи удалили из толстой кишки пациента 22 опухоли.

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