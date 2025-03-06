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Россиянин набил нацистские татуировки и отправился в колонию

В Краснодаре мужчина набил нацистские татуировки и отправился в колонию

В Краснодаре местный житель получил срок из-за нацистских татуировок. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Мужчина в 2018 году набил на предплечье правой руки несколько нацистских символов, которые оскорбляют многонациональный народ и память о понесенных в Великой Отечественной войне потерях. В июне 2024 года он публично демонстрировал изображения. Россиянина привлекли к ответственности по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ и оштрафовали.

Однако уже через месяц после этого мужчина выложил в соцсетях свое фото, на котором отчетливо видны запрещенные символы. В его отношении возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 282.4 УК РФ. Ленинский районный суд признал россиянина виновным и назначил ему наказание в виде шести месяцев лишения свободы в колонии-поселении.

Ранее москвича оштрафовали за нацистскую татуировку, которую он уже начал сводить.

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