Трехлетний мальчик выбежал на дорогу и угодил под колеса авто в Петербурге

В Петербурге трехлетний мальчик выбежал на дорогу и попал под машину

В Петербурге маленький ребенок внезапно выбежал на дорогу и попал под машину. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Инцидент произошел на Херсонской улице. Трехлетний мальчик внезапно выбежал прямо на дорогу на глазах у взрослого сопровождающего, который попытался схватить ребенка, но не успел. Малолетнего сбила проезжавшая мимо машина.

На кадрах с места случившегося видно, как мужчина держит ребенка на руках. Информации о состоянии мальчика не поступало.

До этого в Уфе таксист на автомобиле Kia Rio сбил ребенка на пешеходном переходе, когда тот начал бежать. Малолетний от удара отлетел на несколько метров. В результате мальчик получил травмы, его госпитализировали в медицинское учреждение. Сотрудники правоохранительных органов начали расследование.

Ранее в Петербурге мужчину толкнули под троллейбус во время конфликта.