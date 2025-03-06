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Путин пошутил о «пропаже» Собянина на встрече с женщинами — участницами СВО

Путин пошутил, что Собянина потеряли в Едином центре поддержки участников СВО

Президент России Владимир Путин пошутил, что мэра Москвы Сергея Собянина «потеряли» в Едином центре поддержки участников СВО и членов их семей, где проходит встреча с женщинами — участницами спецоперации и женами бойцов. Об этом сообщает РИА Новости.

Путин в четверг, 6 марта, прибыл в Единый центр поддержки участников СВО и членов их семей в Москве. В ходе визита его сопровождали мэр столицы и заместитель министра обороны России, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

Глава государства также в преддверии 8 марта за чаем поговорил с женщинами – участницами и ветеранами СВО, женами и матерями бойцов и сотрудницами фонда «Защитники Отечества».

«А где Сергей Семенович?» — спросил российский лидер, усаживаясь за стол рядом с участницами встречи.

После этого он увидел входящего в зал и проходящего к своему месту Собянина и кивнул головой.

«А я смотрю, Сергея Семеновича потеряли. Начальство надо замещать», — пошутил Путин.

Во время визита в центр президент заявил, что помощь бойцам, участвующим в проведении специальной военной операции, — это миссия, которую поручил Бог.

Ранее Путин назвал участников СВО «мои ребята».

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