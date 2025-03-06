Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам назвали главную причину срывов во время диеты

Нутрициолог Тектиева: срывы во время диеты происходят не из-за слабой воли
close
Depositphotos

Бытует мнение, что срывы во время диеты — это лишь результат слабоволия, однако чаще всего это совсем не так. Об этом в интервью «Пятому каналу» сообщила нутрициолог Чечек Тектиева. По ее словам, зачастую люди воспринимают диеты как строгие ограничения, не думая о том, что питание должно быть сбалансированным даже при похудении.

«Именно это является причиной срывов. Организму не хватает нужных макроэлементов, клетчатки, он требует свое, особенно по вечерам. И поэтому люди срываются», — объяснила Тектиева.

Чтобы перестать срываться на сладости и фастфуд, она посоветовала потреблять достаточное количество белков, сложных углеводов, полинасыщенных жиров, клетчатки. Собрать такую тарелку помогут базовые знания и навыки, добавила нутрициолог.

Чемпион России по бодибилдингу, эксперт в области фитнеса, тренер Виталий Фатеев до этого говорил, что для эффективного похудения и длительного сохранения результата, нужно постоянно уделять внимание этому вопросу, а не сосредотачиваться на быстрых результатах.

По его словам, успех складывается из двух составляющих — тщательно подобранной диеты и регулярной физической активности.

Ранее врач назвала способы похудеть без жестких ограничений в еде.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами