Россиянам назвали главную причину срывов во время диеты

Бытует мнение, что срывы во время диеты — это лишь результат слабоволия, однако чаще всего это совсем не так. Об этом в интервью «Пятому каналу» сообщила нутрициолог Чечек Тектиева. По ее словам, зачастую люди воспринимают диеты как строгие ограничения, не думая о том, что питание должно быть сбалансированным даже при похудении.

«Именно это является причиной срывов. Организму не хватает нужных макроэлементов, клетчатки, он требует свое, особенно по вечерам. И поэтому люди срываются», — объяснила Тектиева.

Чтобы перестать срываться на сладости и фастфуд, она посоветовала потреблять достаточное количество белков, сложных углеводов, полинасыщенных жиров, клетчатки. Собрать такую тарелку помогут базовые знания и навыки, добавила нутрициолог.

Чемпион России по бодибилдингу, эксперт в области фитнеса, тренер Виталий Фатеев до этого говорил, что для эффективного похудения и длительного сохранения результата, нужно постоянно уделять внимание этому вопросу, а не сосредотачиваться на быстрых результатах.

По его словам, успех складывается из двух составляющих — тщательно подобранной диеты и регулярной физической активности.

Ранее врач назвала способы похудеть без жестких ограничений в еде.