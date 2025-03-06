Названа главная причина женского несчастья

Зачастую несчастными женщин делают социальные стереотипы, например, о том, что нужно как можно скорее выходить замуж. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщила психолог Анастасия Лысакова.

«Не будем забывать про социальное давление. Оно, конечно, делает несчастным даже самых уверенных в себе женщин. И в современном мире люди так часто обесценивают себя, свои таланты и достижения из-за конкуренции, что тоже влияет на состояние», — отметила специалист.

Она добавила, что если у женщины удовлетворены базовые потребности, то ей хочется развлечений и эмоций.

Согласно исследованию Pro-Vision Communications, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», по-настоящему счастливыми чувствуют себя 52,4% россиянок, а средняя оценка «женского счастья» по стране составляет 3,41 балла из 5.

Несмотря на общую удовлетворенность жизнью, отношениями с близкими и карьерой, россиянки признаются: им не хватает финансовой стабильности, здоровья, а также эмоций и новых впечатлений.

Ранее ученые выяснили, какие женщины наиболее одиноки и несчастны.