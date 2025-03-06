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В Махачкале студент попал в больницу после попытки вскрыть снаряд болгаркой

В Махачкале студент пытался вскрыть снаряд болгаркой и получил травму
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МВД по Республике Дагестан

Студент из Махачкалы пострадал, попытавшись распилить учебный снаряд. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел в учебном учреждении на проспекте Насрудинова. По предварительным данным, на уроке ОБЖ студенты вышли во двор, где якобы должны были вскрыть учебный снаряд, для этого учащиеся попросили у местного слесаря инструмент.

«Воспользовавшись позаимствованной у него болгаркой, они попытались вскрыть орудие», – сообщается в публикации.

В результате студенты повредили стартовый запал снаряда. В процессе у учащихся заклинило инструмент, часть болгарки отлетела к ногам одного из них.

Молодого человека госпитализировали, характер его травм не уточняется. Его жизни сейчас ничего не угрожает.

На данный момент полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

До этого в Петербурге школьник травмировался на уроке труда. На занятии он должен был распилить доску, но в результате отпилил себе часть пальца.

Ранее в Подмосковье дерево упало на пытавшегося срубить его пенсионера.

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