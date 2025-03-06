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В Подмосковье рассказали о ходе строительства газопроводов

Андрей Воробьев: к 2030 году в Подмосковье газифицируют 1000 садовых товариществ
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Пресс-служба губернатора и правительства Московской области

С 2020 года количество жителей Подмосковья, нуждающихся в газе, сократилось в четыре раза, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он отметил, что благодаря президентской программе более 320 тыс. жителей получили газ в своих домах.

«По решению президента России Владимира Путина год назад эта программа стала распространяться и на СНТ. К 2030-му нам предстоит газифицировать почти 1 000 садовых товариществ», — сказал Воробьев.

С начала 2025 года по президентской программе к программе газификации присоединились около 3 тыс. домовладений в регионе, а всего в этом году газом обеспечат 18 тыс. домов. Также к программе подключат более 9,1 тыс. домов в 70 СНТ.

Воробьев добавил, что газ бесплатно проводят до границ земельных участков жителей населенных пунктов, имеющих магистральный газопровод.

Также в марте 2022 года в регионе ввели дополнительные меры поддержки для 12 категорий граждан, среди которых герои СВО, участники ВОВ, ветераны боевых действий и другие.

Говоря о губернаторской программе «Новая газификация», Воробьев отметил, что в 2025 году в нее вошли 70 населенных пунктов, в которых проведут 300 км новых газораспределительных сетей. До конца 2030 года по этой программе построят более 7 тыс. км газопроводов.

Напомним, для включения в губернаторскую программу, необходимо 2 условия: в селе или деревне должно быть прописано не менее 30 человек, лимит капитальных затрат в расчете на одного проживающего не должен превышать 450 тыс. рублей.

Работы ведутся в рамках президентской программы «Социальная газификация» и губернаторской «Новая газификация» в соответствии с задачами национального проекта «Инфраструктура для жизни».

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