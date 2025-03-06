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СЖР потребовал от крупнейшего профсоюза Франции защитить права журналистов РФ

СЖР попросил «Всеобщую конфедерацию труда» защитить права российских журналистов
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Алексей Куденко/РИА Новости

Союз журналистов России (СЖР) направил обращение крупнейшему французскому профсоюзу «Всеобщая конфедерация труда» (CGT) с просьбой вступиться за журналистов РФ, права которых регулярно попирают, в том числе и во Франции. Об этом пишет ТАСС.

«CGT, Всеобщая конфедерация труда, как организация, призванная защищать права трудящихся, могла бы сыграть значимую роль в защите журналистов, в том числе российских, чьи профессиональные права и свободы подвергаются ограничениям», — указано в обращении главы СЖР Владимира Соловьева.

В письме также говорится об игнорировании фактов нападений на российских журналистов со стороны гендиректора ЮНЕСКО Одри Азуле.

В январе официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии ведомства по поводу атаки дрона по машине с российскими журналистами в Донецкой народной республике (ДНР) потребовала от гендиректора ЮНЕСКО Одры Азуле реакции на произошедшее.

Она добавила, что реакция в виде «общих фраз» и «бессодержательных отговорок» не будет адекватной.

Ранее Лавров назвал гендиректора ЮНЕСКО соучастницей «войны против правды».

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