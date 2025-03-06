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Большинство россиян назвали весну временем для изменений

Rambler&Co: 74% россиян хотят обновить свой образ весной
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Shutterstock

Большинство россиян (71%) связывают весну со временем изменений, следует из результатов опроса медиахолдинга Rambler&Co и сервиса доставки «Купер».

По данным опроса, 30% россиянок с приходом весны хотят заняться своей фигурой, 16% — сменить стиль одежды, 15% — поменять стрижку, 12% — цвет волос, 5% — укладку, а 6% — обновить парфюм.

Что касается мужчин, 33% весной хотят заботиться о здоровье, 15% — записаться в спортзал и обновить гардероб, 5% — приобрести новые аксессуары, 6% — поменять стрижку, 3% — сбрить бороду и усы, а 2% — нарастить их.

Опрос показал, что весной 74% россиян хотят обновить свой образ. Среди них 49% планируют приобрести новую одежду, 12% — сумки, головные уборы и аксессуары.

Также 59% респондентов заявили о желании сменить свои привычки. Так, 22% хотят правильно питаться, 18% — наладить режим сна, 15% — заняться спортом, 14% — саморазвитием, 11% — читать больше книг, а 7% — попробовать новое хобби.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 20 по 27 февраля 2025 года. Всего в нем приняли участие 218 797 интернет-пользователей.

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