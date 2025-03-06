«Начал душить и кричать»: девушка обвинила в нападении охранника клуба в Новосибирске

Охранник клуба в Новосибирске приставал к посетительнице и напал на ее подругу

Жительница Новосибирска обвинила охранника местного ночного клуба в нападении. Об этом она рассказала kp.ru.

Инцидент произошел в одном из новосибирских клубов, куда 20-летняя Алиса пришла, чтобы отметить день рождения подруги. Сотрудник охраны, как показалось девушке, «очень странно себя вел и приставал ко многим посетительницам». Ситуация накалилась, когда мужчина подошел к имениннице и заговорил с ней. Алиса вмешалась в происходящее.

«Я встала между ними и спросила, какие у него есть к нам вопросы. Он поднял меня на руки, оттащил к стойке, начал душить и кричать. Я настолько испугалась, что даже не помню толком, что он говорил. В какой-то момент он ослабил хватку, и я смогла уйти к подругам», — вспоминает пострадавшая.

После этого Алиса попыталась узнать имя охранника у администратора клуба, но безуспешно. Тем не менее девушка выяснила, что на этого же мужчину жалуются другие посетители в отзывах на заведение в интернете.

«Оказалось, что девушек, внешность которых ему не нравилась, он не пускал в клуб, матерился», — отметила сибирячка.

В клубе комментировать ситуацию отказались, сославшись на отсутствие администратора.

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