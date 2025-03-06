Россиянке назначили год исправительных работ за нападенние с вилкой на соседа

В Краснодаре женщину осудили за причинение телесных повреждений молодому человеку, который сделал ей замечание. Об этом сообщает СУ СКР по Краснодарскому краю.

Инцидент произошел 26 июля прошлого года в многоквартирном доме на улице Ивана Беличенко. Ранним утром местная жительница слушала в своей квартире музыку на повышенной громкости, нарушая режим тишины. На этой почве у нее возник конфликт с 23-летним юношей, проживающим этажом выше. Они встретились в подъезде, и 33-летняя женщина в ответ на замечание нанесла оппоненту многочисленные удары металлической вилкой в область головы и тела.

На место по вызову прибыл оперуполномоченный уголовного розыска, он попытался утихомирить нападавшую, но она принялась избивать и полицейского, в результате причинив ему телесные повреждения. Женщину все же задержали и предъявили ей обвинение в применении насилия в отношении представителя власти.

На суде краснодарку признали виновной в нанесении побоев из хулиганских побуждений. Наказание — 1 год исправительных работ с удержанием 15% заработка в доход государства.

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