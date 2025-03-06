Россиянам рассказали, в какое время суток полезнее гулять

Ходьба поможет улучшить работу сердца, повысить уровень энергии и побороть стресс, при этом польза для здоровья будет зависеть от времени суток. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на ученых.

Так, эксперты советуют гулять утром, чтобы зарядиться энергией, запустить метаболизм, улучшить концентрацию и получить серотонин — гормон счастья. Если пойти на прогулку после обеда, можно улучшить пищеварение, снизить уровень сахара в крови и повысить продуктивность, вечером — снизить уровень стресса и подготовить организм ко сну.

«Спокойная прогулка помогает нормализовать уровень кортизола и улучшает засыпание. Однако не стоит забывать о безопасности: выбирайте хорошо освещенные маршруты и, по возможности, гуляйте в компании», — добавили в сообщении.

Ученые из Австралийского католического университета до этого установили, что завтрак в раннее (семь часов утра) или позднее время (полдень) и прогулки после еды помогают стабилизировать уровень сахара в крови у лиц с диабетом второго типа. В исследовании приняли участие 11 взрослых добровольцев с сахарным диабетом.

Ранее эксперт раскрыл, сколько времени нужно уделять ходьбе, чтобы похудеть.