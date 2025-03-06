Врачи ответили, могли ли зубы мудрости исчезнуть у зумеров из-за эволюции

Зубов мудрости нет только у 10% населения, при этом это не связано с возрастом людей. Об этом «Москве 24» рассказала стоматолог-ортодонт, кандидат медицинских наук, член профессионального общества ортодонтов России Мария Балакирева, комментируя сообщения о том, что у большинства представителей поколения Z якобы нет зубов мудрости из-за употребления мягкой пищи и эволюции.

«Восьмерки действительно могут не расти, но только примерно у 10% процентов людей, причем из разных поколений. В том числе приходят и более взрослые пациенты с отсутствующими зубами в зачатках. Дело действительно в эволюции из-за мягкой пищи, но это происходит не за 20 лет. Также отсутствие зубов мудрости может передаваться генетически», — сказала Балакирева.

Врач-стоматолог Алексей Антипенко, в свою очередь, добавил, что эволюция не может произойти за одно поколение, потому что на этот процесс требуется примерно тысячелетие. Он добавил, что отсутствие зубов мудрости из-за мягкой еды нужно доказать, потому что пока это только гипотеза.

Врач-стоматолог Ирина Диденко до этого говорила, что удаление зубов мудрости помогает предотвратить осложнения и является хорошей профилактикой для здоровья полости рта.

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