Названы города России, которые пользуются спросом у туристов на 23 Февраля и 8 Марта

Москва и Казань вошли в число популярных городов у туристов на 8 Марта

Самыми популярными российскими направлениями для бронирований в праздничные дни 23 Февраля и 8 Марта стали Москва, Санкт-Петербург, Иркутск, Казань и Калининград. Об этом «Москве 24» сообщили в сервисе онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок» по результатам соответствующего опроса.

«В топ направлений по числу бронирований на 23 февраля и 8 Марта входят Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Иркутск, Нижний Новгород, Ярославль, Екатеринбург, Ростов-на-Дону и Калининград», — говорится в сообщении.

Управляющий директор сервиса «Островок» Дарья Кочеткова уточнила, что среди россиян становятся популярны короткие путешествия в близлежащие города или поездки внутри родного региона, потому что они требуют меньше затрат и их легче спланировать.

Согласно исследованию, на отдых в праздничные дни решили отправиться 36% респондентов. При этом 17% ответили, что отказались от путешествий, хотя обычно уезжали в эти даты. Аналитики добавили, что в среднем стоимость забронированной ночи на праздники составила 5,8 тыс. рублей, что на 9% больше показателя 2024 года.

Кандидат экономических наук, доцент кафедры гостиничного и туристического менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Никольская до этого заявила «Газете.Ru», что россиянам стоит бронировать путевки на лето в марте, чтобы сэкономить до 60%.

Ранее в Турции заявили, что стоимость отдыха может стать благоприятной для россиян.