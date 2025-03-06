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Молодой человек оказался в воде, пытаясь достать наушники со льда Невы

В Петербурге прохожие спасли юношу, который провалился под лед из-за наушников
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Кадр из видео/Telegram-канал «Петербург с огоньком»

В Санкт-Петербурге молодой человек уронил наушники на лед Невы и упал в воду, пытаясь их достать. Кадры спасения юноши опубликовал Telegram-канал «Петербург с огоньком».

Все произошло около 18:00 5 марта около Литейного моста в центре города. Юный петербуржец во время прогулки случайно уронил наушники на лед водоема и решил их вернуть своими силами, но провалился в холодную воду.

Это заметили прохожие, они бросились на помощь пострадавшему и вытащили его на набережную. Затем на место происшествия прибыли полицейские.

Медицинская помощь юноше не понадобилась. По данным «Фонтанки», он все же достал наушники и уехал домой на такси.

Ранее отец и дочь провалились под лед, когда кормили лебедей в Краснодарском крае.

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