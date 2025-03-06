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Суд отклонил жалобу осужденного за попытку взорвать вокзал в Минводах

Верховный суд РФ оставил в силе приговор за попытку взорвать вокзал в Минводах
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Евгений Биятов/РИА Новости

Верховный суд России отклонил жалобу Ниджата Гусейнова, осужденного за попытку организовать взрыв на железнодорожном вокзале в Минеральных Водах. Об этом сообщили в пресс-службе суда, передает ТАСС.

«Уголовная коллегия ВС РФ оставила приговор Гусейнову без изменений, а его жалобу — без удовлетворения», — заявили в суде.

В ноябре 2023 года Южный окружной военный суд приговорил Гусейнова к 12 годам лишения свободы. Его признали виновным в совершении инкриминируемых ему преступлений и приговорили к 12 годам лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а оставшейся части лишения свободы — в исправительной колонии строгого режима. Отмечается, что обвиняемый также обязан выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей. Также сообщается, что приговор пока не вступил в законную силу.

4 марта россиянина приговорили к 20 годам лишения свободы за подготовку подрыва личного состава и техники Вооруженных сил РФ на территории Белгородской области.

Ранее сообщалось, что трое жителей Новосибирской области отправятся в колонию за покушение на теракт.

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