Юрист рассказала о запрещенных к перевозке в легковых автомобилях в России предметах

Адвокат Кудерко сообщила о запрещенных к перевозке в легковых машинах грузах

Перевозка в легковом автомобиле некоторых грузов может повлечь административную и уголовную ответственность. Об этом агентству «Прайм» рассказала адвокат Елена Кудерко.

В легковом автотранспорте запрещено перевозить взрывчатые вещества, сжатые и сжиженные газы под давлением, легковоспламеняющиеся жидкости, ядовитые и отравляющие вещества, радиоактивные вещества, наркотические средства и психотропные вещества, оружие и боеприпасы (за исключением оружия, предназначенного для личного пользования).

За транспортировку этих грузов правоохранительные органы могут возбудить административное или даже уголовное дело.

При соблюдении требований безопасности и наличии необходимых документов в легковом автомобиле можно перевозить строительные материалы, крупногабаритные предметы и домашних животных.

12 октября сообщалось, что в Ленинградской области в автомобиле во время ремонта взорвались газовые баллоны.

Ранее россиян предупредили о штрафе за неправильную перевозку новогодней ели.